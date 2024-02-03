Волгоград, 3 февраля, 2024, 07:07 — ИА Регнум. В Волгограде экстренные службы стянуты для ликвидации возгорания нефтепродуктов, сообщили 3 февраля в региональном управлении МЧС.

(сс) Andrew Magill Пожарные

О пожаре в Красноармейском районе города стало известно в 04:42 мск.

«По прибытии первых пожарно-спасательных расчётов установлено, что происходит горение разлива нефтепродукта на площади 300 квадратных метров», — уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные расчёты Волгоградского гарнизона. Причина возгорания устанавливается.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 сентября на частном предприятии под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами. Инцидент произошёл на 26-м километре трассы М-5 «Урал». Площадь пожара составила около 500 кв. м. Для борьбы с огнём привлекали 70 человек и 30 единиц техники.