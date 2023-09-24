Оренбург, 24 сентября, 2023, 21:52 — ИА Регнум. На частном предприятии в Оренбургской области вечером 24 сентября загорелись цистерны с нефтепродуктами, сообщила пресс-служба областного управления МЧС в Telegram-канале.

МЧС Оренбургской области

Дежурному сообщили о пожаре в 20:58. Инцидент произошёл на 26-м километре трассы М-5 «Урал». Площадь пожара составила около 500 кв. м.

«В тушении задействовано 15 единиц техники, 39 огнеборцев регионального управления МЧС. Пожарные проводят пенную атаку на горящие резервуары с топливом», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для борьбы с огнём привлекли 70 человек и 30 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 августа в Красноармейском районе Волгограда загорелись деревянный ангар и две ёмкости. Спасатели тушили огонь около часа. Пожар охватил около 400 кв. м. С огнём справились с помощью пенной атаки.