Москва, 2 февраля, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Головинский суд Москвы арестовал петербургского поэта и основателя группы «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова до 17 марта. Его обвиняют в повторной дискредитации Вооружённых Сил Российской Федерации.

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«Суд арестовал Малахова В. И. до 17 марта 2024 года», — подтвердили информацию в суде «РИА Новости».

Согласно данным дела, Малахову вменяют часть 1 статьи 280.3. (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых Сил Российской Федерации). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По информации СМИ, ранее Вячеслава Малахова оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве возбудят уголовное дело в отношении педиатра из-за насмешки над ребёнком бойца специальной военной операции. Пресс-служба Следственного комитета сообщила, что врач, узнав о том, что семилетний мальчик тоскует по своему погибшему в зоне СВО отцу, отреагировал насмешкой. Кроме того, медик высказал мнение о якобы правомерном характере действий ВСУ, добавили в ведомстве.