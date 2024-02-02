Москва, 2 февраля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Сообщение о дискредитации ВС России врачом московской поликлиники стало поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает 2 февраля пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее СМИ сообщили о том, что педиатр одной из поликлиник во время приёма пациентов негативно отзывалась о действиях российской армии в зоне проведения спецоперации. В связи с этим проводится процессуальная проверка.

«Так, узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.

Председатель СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.