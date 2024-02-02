Тула, 2 февраля, 2024, 20:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 2 февраля в ходе своего визита в Тулу заехал в гости к одному из сотрудников тульского областного клинического онкологического диспансера. Соответствующие видеокадры опубликовал в своём Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Александр Казаков/РИА Новости

Компанию главе государства составили губернатор региона Алексей Дюмин и полпред ЦФО Игорь Щёголев.

Путин пообщался с медиком и его семьёй за чашкой чая и угостился пастилой. Участие в трапезе приняли и другие гости. В частности, Дюмин заверил, что этот десерт не повредит даже вечером.

«Можно вечером, (пастила — Прим. ред.) низкокалорийная, на яблоках, без сахара», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее 2 февраля Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в регионах РФ в Томске, Уфе и Якутске.

Глава государства поблагодарил всех, кто принимал участие в создании и оснащении этих комплексов. Он подчеркнул, что такая работа идёт во многих регионах России. Также глава государства во время посещения тульского онкологического диспансера заявил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медицинским работникам.