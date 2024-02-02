Тула, 2 февраля, 2024, 19:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что власти и дальше будут думать о повышении зарплат медицинским работникам.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Будем думать над повышением», — сказал Путин во время посещения тульского онкологического диспансера.

Здание онкоцентра построено рамках нацпроекта «Здравоохранение». Строительные работы начались в октябре 2020 года и были завершены на год раньше запланированного срока.

Как сообщало ИА Регнум, Путин в режиме видеоконференции принял участие в открытии онкологических центров в регионах РФ в Томске, Уфе и Якутске. Он отметил, что это ещё один шаг к повышению доступности и эффективности такой помощи, а значит сбережению жизней и здоровья граждан.