Москва, 27 января, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Стало известно расписание первых после зимней паузы туров в чемпионате России по футболу. Календарь опубликовали на официальном сайте Российской премьер-лиги.

Stupnikov Alexander/Global Look Press

19-й тур РПЛ стартует матчем между «Ростовом» и «Крыльями Советов» 1 марта, в пятницу.

Также в первом туре после зимнего перерыва сыграют «ЦСКА» и «Оренбург», «Зенит» со «Спартаком», а столичное «Динамо» — с «Локомотивом».

20-й тур стартует 8 марта. Его откроет игра между «Крыльями Советов» и «ЦСКА» в Самаре.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) первое место в таблице занял «Краснодар», набрав 38 очков.

На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два балла меньше. Лидирующую тройку замкнуло столичное «Динамо» (32 очка).

На последнем месте в турнирной таблице оказался футбольный клуб «Сочи» (11 очков). На два очка больше у идущей предпоследней калининградской «Балтики».

Как сообщало ИА Регнум, 26 января общее собрание Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за перенос матчей 21-го тура на 23–25 апреля.

Решение было принято из-за выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

В период с 25 февраля по 14 марта россияне смогут проголосовать досрочно.

В 21-м туре состоится поединок между московскими ЦСКА и «Спартаком». Столичное дерби должно было пройти на домашнем стадионе армейцев «ВЭБ Арена».

Действующий чемпион России петербургский «Зенит» примет у себя казанский «Рубин». Занимающий первое место после 18 туров «Краснодар» также дома сыграет с калининградской «Балтикой».

Грозненский «Ахмат» на своём поле встретится с аутсайдером турнира «Сочи», московские «Локомотив» и «Динамо» проведут выездные матчи против «Пари Нижний Новгород» и «Оренбурга» соответственно.

«Факел» в Воронеже примет самарские «Крылья Советов», а екатеринбургский «Урал» на своём поле проведет матч против «Ростова».