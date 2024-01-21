Абу-Даби, 21 января, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал победу над самаркандским «Динамо» в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби (ОАЭ) и завершилась со счётом 5:1.

Андрей Пронин ИА REGNUM

На 13-й минуте счёт в матче открыл защитник «Зенита» Марио Фернандес. До перерыва петербургская команда забила ещё дважды, отличились Вендел и Андрей Мостовой. На 37-й минуте игроки «Динамо» получили право на пенальти, который реализовал Анвар Хожимирзаев.

После перерыва Дмитрий Васильев увеличил преимущество «Зенита», а на 78-й минуте новичок команды Педро забил свой первый гол за петербургский клуб.

Этот матч стал для «Зенита» первым на тренировочных сборах в ОАЭ. 24 января команда встретится с клубом из Южной Кореи «Чонбук Хендэ Моторс».

Как сообщало ИА Регнум, 4 января «Зенит» объявил о переходе 17-летнего бразильского футболиста Педро, который является воспитанником «Коринтианса». Санкт-петербургский клуб реализовал право преимущественного выкупа игрока.