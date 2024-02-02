Вильнюс, 2 февраля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Очередную партию военной помощи направили Украине власти Литвы. Об этом 2 февраля сообщила пресс-служба литовского минобороны.

Lance Cpl. Brian Bolin Jr./Global Look Press

«Военная помощь Украине является инвестицией в нашу собственную безопасность. Часть очередного пакета ориентирована на формируемую Литвой международную коалицию по разминированию», — указал в сообщении глава военного ведомства Арвидас Анушаускас.

Уточняется, что в партию, переданную Украине, вошли снаряды к гранатомётам Carl Gustaf и дистанционные взрыватели RISE-1. Количество предметов, вошедших в партию военной помощи, и их стоимость не указываются.

Решение о создании Международной коалиции по разминированию на Украине было принято по инициативе Литвы в результате дистанционного заседания 18 июля 2023 года по вопросам безопасности и поддержки Украины в формате «Рамштайн». В состав коалиции на сегодняшний день входят 16 стран, но планов участвовать в разминировании на территории Украины у членов коалиции нет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Анджеем Дудой заявил 21 января о дополнительной передаче Украине бронетехники, боеприпасов и оборудования для борьбы с беспилотниками.

Как указал Науседа, Литва является одним из лидеров по оказанию помощи Киеву в пересчете к объёму валового внутреннего продукта (ВВП) страны. В течение 2024–2026 годов Вильнюс планирует оказать Украине военную помощь на €200 млн.

Также президент Литвы заявлял, что западные общества, вероятно, устали от конфликта на Украине, но Россия ни в коем случае не должна одержать победу. Он признал также, что часть вины за неудачи украинских войск лежит на союзниках Киева. Они приняли «хорошие решения» в поддержку Украины, но исполняют их очень медленно, пояснил он.