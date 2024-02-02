Париж, 2 февраля, 2024, 17:22 — ИА Регнум. Британский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон будет получать в итальянской команде «Феррари» €50 млн в год. Об этом 2 февраля сообщило издание RMC Sport.

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Erlhof/Global Look Press Льюис Хэмилтон

Отмечается, что в августе Хэмилтон заключил с «Мерседесом» двухлетнее соглашение по схеме «1+1», причём его зарплата была €60 млн за сезон. Таким образом, в «Феррари» гонщик пойдёт на снижение оклада.

По данным СМИ, зарплата Карлоса Сайнса — младшего, на место которого придёт Хэмилтон, составляет около €11 млн евро в год. А Шарль Леклер, продливший контракт с «Феррари», будет зарабатывать до €33 млн.

Ранее испанская газета AS написала, что 39-летний Хэмилтон может подписать контракт с «Феррари». Он перейдёт туда в 2025 году и заменит Сайнса-младшего. Позднее стало известно, что сотрудникам «Мерседеса» сообщили о переходе Хэмилтона в «Феррари».

С 2007 по 2013 год Хэмилтон выступал за «Макларен», в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. После этого он перешёл в «Мерседес» и выиграл чемпионат в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов он делит рекорд с немцем Михаэлем Шумахером.