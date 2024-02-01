Мадрид, 1 февраля, 2024, 16:53 — ИА Регнум. Британский автогонщик, семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон может подписать контракт с итальянской командой «Феррари». Об этом 1 февраля сообщила испанская газета AS.

Hoch Zwei/Global Look Press

По информации издания, Хэмилтон перейдёт в «Феррари» в 2025 году. Предполагается, что в «Феррари» он заменит испанца Карлоса Сайнса-младшего.

Отмечается, что стороны ещё не согласовали детали соглашения, однако 39-летний Хэмилтон выразил желание завершить карьеру в «Феррари».

С 2007 по 2013 год Хэмилтон выступал за «Макларен», в составе которого стал чемпионом мира в 2008 году. После этого он перешёл в «Мерседес» и выиграл чемпионат в 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 и 2020 годах. По числу титулов он делит рекорд с немцем Михаэлем Шумахером.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября нидерландский пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Эта победа стала для него 53-й, что позволило ему сравняться по этому показателю с немецким пилотом Себастьяном Феттелем, с которым они делят третье место. На втором месте в этом списке Шумахер (91 победа), на первом — Хэмилтон (103).