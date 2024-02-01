Лас-Вегас, США, 1 февраля, 2024, 22:50 — ИА Регнум. Команде «Мерседес» сообщили о переходе семикратного чемпиона «Формулы-1» 39-летнего британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари» в конце 2024 года. Об этом написал Sky Sports.

Wikimedia.org Льюис Хэмилтон

Планируется, что пилот Хэмилтон перейдёт в итальянскую команду в 2025 году.

Гонщик выступает за «Мерседес» с 2013 года. Он завоевал семь чемпионских титулов в «Формуле-1», повторив рекорд известного немца Михаэля Шумахера.

В прошлом сезоне Льюис Хэмилтон занял третье место, набрал 234 очка. На его счету 100 побед.

В августе он продлил контракт до конца 2025 года по схеме «1+1» — это даёт ему возможность сменить команду.

В «Феррари» Хэмилтон станет напарником вице-чемпиона сезона 2022 года Шарля Леклера из Монако.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября нидерландский пилот «Ред Булл», трёхкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Эта победа стала для него 53-й, что позволило ему сравняться по этому показателю с немецким пилотом Себастьяном Феттелем, с которым они делят третье место. На втором месте в этом списке Шумахер (91 победа), на первом — Хэмилтон (103).

Нидерландский пилот команды «Ред Булл», трёхкратный чемпион автогонок серии «Формула-1» Макс Ферстаппен выиграл 21-й этап чемпионата мира — 2023 — Гран-при Лас-Вегаса.