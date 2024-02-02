Тула, 2 февраля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Деньги, выделенные на арендное жильё для работников ОПК, должны помочь улучшить жилищные условия десяткам тысяч специалистов. Об этом заявил президент Владимир Путин 2 февраля во время рабочей поездки в Тулу.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

На встрече с участниками проекта «Всё для победы» Путин сообщил, что выделенные на арендное жильё деньги помогут улучшить условия жизни 38 тыс. человек.

Глава государства также заявил, что в оборонно-промышленном комплексе за последние 1,5 года создано более 520 тыс. новых рабочих мест.

Он пообещал, что государство будет работать над дальнейшим повышением зарплаты сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса и другими мерами социальной поддержки этих работников.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году Путин предложил запустить программу льготного арендного жилья для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и поручил оперативно приступить к строительству таких объектов. Президент отмечал, что это будет жильё с существенно более низкой, чем рынок, арендной ставкой. Значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.