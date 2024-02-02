Москва, 2 февраля, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Поверенный в делах Эстонии Яна Ванамельдер 2 февраля вызвана в МИД России из-за планов Таллина «перезахоронить» останки советских воинов без согласия родственников, сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Эстонскому дипломату выражен протест.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что действия Эстонии не останутся без ответа Москвы.

«Отметили, что такие кощунственные действия идут вразрез с общепризнанной международной практикой и человеческой моралью, которая уже давно Таллином утрачена. Это деяние не останется без ответа», — подчеркнула Захарова.

31 января российское посольство в Таллине выразило возмущение из-за решения властей перезахоронить останки военнослужащих СССР на военном кладбище в Таллине.

В сообщении на сайте посольства дипломаты отметили, что анонсированная в ноябре 2023 года акция Эстонского военного музея по переносу останков принимает ужасающие масштабы. Так, информационные таблички для дальнейшего перезахоронения останков солдат разместили у 38 могил воинов, «которым местные гробокопатели обязаны жизнью».

При этом российские дипломаты отметили тактику, по которой действуют эстонские власти, — свои планы перенести останки советских воинов они умалчивают и не освещают в прессе с расчётом на то, что надгробия удастся демонтировать без привлечения внимания родственников военных.

«Расчет прост: не привлекая внимания родственников, выждать полгода с момента установки табличек и, в отсутствие возражений, демонтировать надгробия, надругавшись над останками под ними», — пояснили в посольстве.

Дипмиссия назвала действия Эстонии осквернением захоронений и очередным кощунственным актом государственного вандализма, направленного на пересмотр истории Второй мировой войны. В дипмиссии потребовали не допустить «позорного глумления над умершими и убрать с могил информационные таблички», а также опубликовали список из 38 захоронений, от которых Эстония собирается избавиться.

Эстония не первый год проводит политику отказа от советского наследия, которое, как указывал МИД России, является неотъемлемой частью её же истории. Памятники и кладбища уничтожаются и переносятся.

В начале января правительство Эстонии обратилось к властям городов Нарва и Силламяэ с требованием дать согласие на снос находящихся там советских памятников. Одновременно власти государства распорядились выделить крупную сумму, которая пойдет на снос тех советских монументов, которые еще не успели ликвидировать.

В июне прошлого года была вскрыта могила с останками советских воинов, освобождавших Эстонию от нацистов, находившаяся в центре города Раквере. Последовав этому примеру, так же поступили и с братскими кладбищами, находившимися в ряде других населенных пунктов.