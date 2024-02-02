Москва, 2 февраля, 2024, 13:20 — ИА Регнум. 9 февраля в Москве стартует фестиваль, посвящённый празднованию китайского Нового года. Он будет длится 10 дней и закончится 18 февраля, сообщила пресс-служба правительства Москвы на официальном сайте.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Центральные улицы столицы украсят к фестивалю в китайском стиле. Там появятся световые арки и традиционные фонарики, символизирующие благополучие и успех, а также свитки с новогодними поздравлениями», — говорится в сообщении.

Фестиваль пройдёт на центральных улицах Москвы — в Камергерском переулке, на Тверском бульваре и Тверской площади, а также на Новом Арбате, сообщили в мэрии. Кроме того, праздничные площадки организуют на ВДНХ, в многофункциональном комплексе «Солнце Москвы», в Московском зоопарке, ив Московской усадьбе Деда Мороза, говорится в сообщении.

«Ярким акцентом в украшении улиц станет тематическая подсветка. Купол флагманского туристско-информационного центра в парке «Зарядье» и медиафасад Останкинской башни расцветут китайскими орнаментами и изображениями драконов», — добавили в правительстве.

Пресс-служба отметила, что в Москву на фестиваль приедут артисты и спортсмены из КНР, которые будут участвовать в масштабных праздничных шоу. Кроме того, гостям фестиваля предложат попробовать традиционные китайские блюда, добавили в мэрии.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря обменялись поздравительными телеграммами к Новому году. Китайский лидер указал на то, что отношения двух стран продолжили неуклонно развиваться, несмотря на неспокойную международную обстановку.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между РФ и КНР переживают наилучший период в многовековой их истории. Глава российской дипломатии отметил важность того, что председатель КНР Си Цзиньпин после переизбрания на посту главы государства первой из всех мировых держав посетил Россию.