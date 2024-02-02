Мехико, 2 февраля, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Бывший футболист сборной Боливии Серхио Хауреги был убит во время любительского товарищеского матча в Мексике. Об этом сообщает The Sun.

Кадр из видео Серхио Хауреги

28 января 38-летний Хауреги выступал за команду «Атлетико Сан-Луис Рей», матч проходил в городе Куаутле, штат Морелос. В ходе игры Хауреги отошёл на край поля, чтобы утолить жажду. В это время неизвестный подбежал к футболисту, шесть раз выстрелил в него и скрылся.

Хауреги скончался на месте от полученных ранений. В клубе выразили соболезнования в связи с гибелью футболиста.

Правоохранительные органы расследуют убийство, подозреваемый пока не задержан.

На счету Серхио Хауреги 13 матчей за сборную Боливии. Профессиональную карьеру он завершил в 2015 году.