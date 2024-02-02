Кривой Рог, Украина, 2 февраля, 2024, 08:38 — ИА Регнум. В Кривом Роге Днепропетровской области Украины потребители и промышленные предприятия остались без света и водоснабжения из-за повреждения подстанции, сообщает 2 февраля украинская национальная энергетическая компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

В ночь на 2 февраля в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. По данным украинского издания «Зеркало недели», в Кривом Роге прогремели взрывы.

«Есть повреждения на одной из подстанций НЭК «Укрэнерго». В Кривом Роге обесточены бытовые и промышленные потребители», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ночью 2 февраля взрывы произошли в Кропивницком, бывшем Кировограде. Официальных заявлений местных властей об инцидентах не поступало. Нет информации о повреждённых объектах после взрывов.

28 января произошёл взрыв на промышленном объекте в Кременчугском районе Полтавской области Украины. Глава областной военной администрации Филипп Пронин отметил, что повреждения получил тот же промышленный объект, на котором произошёл взрыв с последующим пожаром днём ранее.