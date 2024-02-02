Луганск, 2 февраля, 2024, 08:15 — ИА Регнум. Немецкие специалисты участвуют в строительстве военных укреплений под Харьковом и Купянском в Харьковской области. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 2 февраля в Telegram-канале.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

По информации его источников, фортификации для ВСУ возводят гражданские специалисты из Германии. Среди них есть представители строительных фирм и операторы строительной техники.

«Часть строительных материалов также немецкие либо завезены из других европейских стран», — сказал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Марочко рассказал об успешных действиях российских войск в Харьковской области. После освобождения села Табаевка подразделения ВС РФ уничтожили несколько опорных пунктов противника в этом же районе. В частности, западнее Табаевки занята одна из господствующих высот, позволяющая контролировать логистику противника по всем направлениям, а также расширить возможность применения огневых средств, создать угрозу группировке ВСУ у Песчаного и Котляровки.

Власти Харьковской области оставляют без электричества целые районы, чтобы вынудить население эвакуироваться, также сообщал эксперт.