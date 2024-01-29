Луганск, 29 января, 2024, 09:39 — ИА Регнум. Власти Харьковской области оставляют без электричества целые районы, чтобы вынудить население эвакуироваться. Об этом военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 29 января в Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА Регнум

Он отметил, что высвободившиеся после обесточивания мощности перенаправляются на военные предприятия, которым не хватает электроэнергии.

«На севере и западе Харьковской области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от энергоснабжения, тем самым вынуждая мирное население покидать своё жильё», — написал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

Ранее Марочко рассказал, что ВСУ создают невыносимые условия для отказавшихся от эвакуации жителей Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, населению региона прекратили выплачивать пенсии и социальные пособия. Не восстанавливается электро−, водо− и газоснабжение, не работают госучреждения. Украинские власти пообещали, что всё это возобновится в случае переезда харьковчан вглубь страны.