Иркутск, 2 февраля, 2024, 08:11 — ИА Регнум. В Иркутске одиннадцать человек госпитализировали с признаками пищевого отравления, сообщили 2 февраля городские власти.

Иван Шилов ИА Регнум Скорая помощь

«Госпитализировано девять взрослых и двое детей. Их состояние оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести. Сейчас они получают медицинскую помощь в больнице», — написали в Telegram-канале мэрии.

Всего жалобы поступили от 12 жителей Ленинского округа Иркутска и четырёх горожан из других районов. По предварительной информации, 12 человек покупали шаурму в одном из местных заведений общепита.

Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил провести проверку точек общественного питания и оказать пострадавшим необходимую помощь.

Инцидент контролируется Следственным управлением СК РФ по Иркутской области. Также обстоятельства массового отравления жителей устанавливают сотрудники прокуратуры, Роспотребнадзора, Центра гигиены и эпидемиологии.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев добавил, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, 13–14 июня 2023 года в городе Братске Иркутской области за медпомощью обратились более 100 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, после посещения кафе быстрого питания. В региональном Россельхознадзоре установили, что причиной массового отравления стали наггетсы, изготовленные из просроченного куриного мяса, которое без документов поставлялось красноярскими предпринимателями.

В конце декабря 2023 года в Екатеринбурге после посещения арт-кафе FEST 12 заразились норовирусом порядка 200 человек. Ученики хореографического ансамбля отмечали Новый год, после праздника практически все заболели. У большинства из них была высокая температура и рвота. Роспотребнадзор обнаружил у персонала кафе носителей инфекции.