Екатеринбург, 11 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. В Екатеринбурге после посещения Арт-кафе FEST 12 порядка 200 человек заразились норовирусом, сообщил 11 января местный портал Е1.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В кафе ученики хореографического ансамбля «Клевер» 24 декабря отмечали Новый год. После праздника практически все заболели, причём большинство с высокой температурой и рвотой.

Руководитель детского коллектива Валерия Сотникова рассказала, что обратилась в Роспотребнадзор.

«24-го числа мы были в кафе, а 26-го всем стало плохо. Нас было 200 человек, примерно столько и отравились, только человек 15 хорошо себя чувствовали после ужина, но в то же время были семьи, которые забирали еду из кафе домой, и отравились их другие родственники», — рассказала Сотникова.

Она добавила, что сильнее всего отравились дети, многие попали в больницу.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области сообщили, что работу кафе приостановили на 45 суток по решению Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга.

«По результатам лабораторных исследований у заболевших обнаружен норовирус, среди персонала кафе обнаружены носители той же инфекции», — сообщили в ведомстве, добавив, что в FEST 12 выявили многочисленные нарушения.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря массовое отравление произошло в городе Заринске в Алтайском крае. После посещения кафе за медицинской помощью обратились 15 человек, включая троих детей.

В конце ноября массовое отравление произошло в Кировской области в Малмыжском районе. Отравились ученики одной из школ села Калинино. Нескольких человек госпитализировали с пищевым отравлением, сообщили в СК России.