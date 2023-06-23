Иркутск, 23 июня, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Причиной массового отравления жителей Братска в кафе города стали наггетсы, изготовленные из просроченного куриного мяса, которое без документов поставлялось красноярскими предпринимателями. Это следует из сообщения пресс-службы Россельхознадзора по Иркутской области.

Следственный комитет РФ/ТАСС Братск. Вид на здание кафе быстрого питания «Шаурму хочу», в котором отравились люди

Сотрудники Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия провели проверку по факту массового пищевого отравления жителей города Братска, которое было зафиксировано 13–14 июня 2023 года. Тогда за медпомощью обратилось более 100 человек, в том числе 22 несовершеннолетних, после посещения кафе быстрого питания «Шаурму хочу» в городе Братск, улица Кирова, 10 (владельцем кафе является ИП Арутюнян А. О.).

Отмечается, что в результате лабораторных исследований было выявлено, что в пробах биологического материала пострадавших граждан и персонала кафе имеется ДНК сальмонелл. По предварительным данным палочковидные бактерии были обнаружены в курице и соусах.

Сотрудники Россельхознадзора установили, что курица не имела на момент ЧП ветеринарной сопроводительной документации.

«В день отравления людей куриные наггетсы собственного приготовления были изготовлены из охлажденного мяса птицы, выработанного ИП Хабибуллин И. З. (Красноярский край), которое поступило от ООО ТК «МЯСОПОТАМ» (Красноярский край) по товарному чеку от 12.06.2023 без ВСД. В ФГИС «Меркурий» ВСД на мясо птицы были оформлены только 16 июня (поставщик ООО ТД «МЯСОПОТАМ»)», — говорится в сообщении.

Мониторинг ФГИС «ВетИС», проведенный в отношении производственной деятельности ИП Хабибуллина И. З., показал, с 1 по 20 июня было списано свыше 30 тонн продукции, при этом в системе «ВетИС» отсутствуют документы, подтверждающие её направление на утилизацию или уничтожение. Пользователь был заблокирован в системе.

«Таким образом, установлено, что владелец ИП Арутюнян А. О. 13 июня допустил в оборот в общественной точке питания «Шаурму хочу» животноводческую продукцию без ветеринарной сопроводительной документации, нарушив ветеринарно-санитарные требования и принцип прослеживаемости продукции», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что 22 июня 2023 года индивидуальному предпринимателю Арутюняну А. О. было объявлено предостережение о недопустимости нарушений требований законодательства в сфере ветеринарии.

Как передавало ИА Регнум, помощь медиков потребовалась 101 человеку из-за отравления шаурмой в Братске, в половине случаев пострадавших госпитализировали. Он отметил, что тяжёлых отравлений нет, семерых пациентов уже выписали. Ситуация остаётся на контроле губернатора.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам производства товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Братский городской суда владельцу кафе избрал меру пресечения в виде содержание под домашним арестом сроком на два месяца.