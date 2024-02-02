Кривой Рог, Украина, 2 февраля, 2024, 04:13 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 2 февраля взрывы были слышны в Кривом Роге. Об этом сообщило издание «Зеркало недели».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Известно о нескольких взрывах, которые прозвучали друг за другом. После первого в некоторых районах города пропало электричество.

В Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщало ИА Регнум, дежурные средства противовоздушной обороны 1 февраля перехватили и уничтожили в небе над Белгородской областью четыре украинских дрона, над Воронежской — два БПЛА.

Вооружённые силы РФ за сутки отразили три атаки штурмовых групп ВСУ и улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении. ВСУ за сутки потеряли более 290 военных, один танк, две боевые бронированные машины.