Москва, 2 февраля, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Ввезённые в Россию куриные яйца так и не попали на прилавки магазинов — в основном их отправили на промышленную переработку. Об этом сообщили «Известия».

Дарья Антонова ИА REGNUM Яйца

По словам зампредседателя правления Руспродсоюза Дмитрия Леонова, зафиксировать стабильность цен на яйца стало возможным из-за заключения долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями.

Леонов также пояснил, что продовольственная безопасность от импорта яиц не улучшается, да и цены у зарубежных поставщиков с учётом логистики не ниже российских даже при нулевой пошлине.

Как передавало ИА Регнум, в Россию в январе 2024 года ввезено 78,9 млн яиц из Белоруссии, Азербайджана и Турции, сообщили в Россельхознадзоре. Это в 1,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Резкий рост цен на куриные яйца начался в сентябре 2023 года. Всего с начала года продукт подорожал на 36,5%. Повышением стоимости яиц заинтересовались контролирующие органы.