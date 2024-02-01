Кишинёв, 2 февраля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. В Кишинёве могут решиться на ответные меры, если Россия откроет избирательные участки на выборах президента РФ на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил в эфире канала Jurnal TV спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.

Parlamentul Republicii Moldova Игорь Гросу

Он отметил, что власти не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран, но открывать участки на левом берегу Днестра или на других территориях, в особенности на неконтролируемых, «незаконно и неправильно».

«Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», — пригрозил Гросу, не называя при этом детали.

По словам председателя парламента, для организации выборов необходимы человеческие ресурсы, как они будут добираться в республику пока неизвестно, в Молдавии подумают на этот счёт.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил, что за рубежом препятствуют подготовке к выборам президента РФ. В недружественных странах по требованию местных властей закрыты 26 российских загранучреждений, уточнил он. Особенно сложной дипломат назвал ситуацию в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции.

В ЦИК РФ 31 января объявили о создании 276 избирательных участков в 143 странах для голосования на выборах президента России, семь из них подготовили на территории Байконура.

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут 17 марта. Голосование продлится в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование организуют с 25 февраля по 14 марта. Главу государства изберут на шесть лет. В выборах также примут участие жители новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.