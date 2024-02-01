Молдавия пригрозила России при открытии избирательных участков в ПМР
Молдавия потребовала от РФ не открывать избирательные участки в Приднестровье
Кишинёв, 2 февраля, 2024, 02:44 — ИА Регнум. В Кишинёве могут решиться на ответные меры, если Россия откроет избирательные участки на выборах президента РФ на территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), заявил в эфире канала Jurnal TV спикер молдавского парламента и лидер правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу.
Он отметил, что власти не могут запретить иностранным гражданам голосовать на территории посольства своих стран, но открывать участки на левом берегу Днестра или на других территориях, в особенности на неконтролируемых, «незаконно и неправильно».
«Да, Россия раньше открывала участки в Приднестровье. Но так происходило до нас. Это было незаконно и сговором. Мы призываем воздержаться от открытия участков на левом берегу Днестра. Иначе мы можем что-то сделать, если участки по выборам президента России будут открыты в Приднестровском регионе без согласия властей Молдавии», — пригрозил Гросу, не называя при этом детали.
По словам председателя парламента, для организации выборов необходимы человеческие ресурсы, как они будут добираться в республику пока неизвестно, в Молдавии подумают на этот счёт.
Как сообщало ИА Регнум, 10 января посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович заявил, что за рубежом препятствуют подготовке к выборам президента РФ. В недружественных странах по требованию местных властей закрыты 26 российских загранучреждений, уточнил он. Особенно сложной дипломат назвал ситуацию в странах Прибалтики, в Великобритании, Германии, Ирландии, Молдавии, Нидерландах, Польше, Португалии, Словении, Черногории, Чехии, Швеции.
В ЦИК РФ 31 января объявили о создании 276 избирательных участков в 143 странах для голосования на выборах президента России, семь из них подготовили на территории Байконура.
Выборы президента РФ в 2024 году пройдут 17 марта. Голосование продлится в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование организуют с 25 февраля по 14 марта. Главу государства изберут на шесть лет. В выборах также примут участие жители новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.