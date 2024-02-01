Белгород, 1 февраля, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Волонтёра Надежду Россинскую задержали в Белгороде по подозрению в спонсировании Вооруженных сил Украины. 2 февраля состоится суд по избранию ей меры пресечения. Подробности рассказал «РИА Новости» адвокат задержанной Евгений Соколов.

Кадр из соцсети

Россинская работала в некоммерческой организации, помогающей пострадавшим во время вооруженных конфликтов. Волонтёры оказывали гуманитарную помощь, а также эвакуацию мирных жителей и животных, сопровождали детей и инвалидов в серой зоне, искали пропавших.

Как пояснил адвокат Россинской, её обвиняют по статье 280.4 часть 2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства).

«Предварительно известно, что причиной задержания девушки стала якобы её группа по сбору донатов для ВСУ. Она свою причастность к этому отрицает», — сказал Соколов.

Как сообщало ИА Регнум, музыканту и фотографу из Перми Григорию Скворцову предъявили обвинение в госизмене следователи ФСБ России.

Скворцова арестовали в ноябре 2023 года, 22 января срок ареста обвиняемому продлили по решению Лефортовского суда Москвы.

Скворцову было официально предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

В социальных сетях на страницах пермского музыканта и фотографа выложены снимки заброшенных и действующих заводов в Перми.

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене жителя города Новокузнецка Кемеровской области. По данным ведомства, мужчина переводил деньги украинской армии для приобретения военного снаряжения.

В Забайкальском крае мужчине вынесли приговор за публичные призывы к терроризму. Текст, содержащий публичные призывы к осуществлению террористических актов и оправдывающие терроризм, мужчина размещал в сети интернет.