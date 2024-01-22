Новокузнецк, Кемеровская область, 22 января, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в государственной измене жителя города Новокузнецка в Кемеровской области, сообщили 22 января в ведомстве.

Кадр из видео

По версии силовиков, мужчина переводил деньги украинской армии для приобретения военного снаряжения. Против задержанного возбудили уголовное дело но статье о госизмене (статья 275 УК РФ).

Новость дополняется