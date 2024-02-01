Вашингтон, 1 февраля, 2024, 22:56 — ИА Регнум. Без помощи Вашингтона украинская армия уже к концу лета столкнётся с трудностями на фронте, сообщила в репортаже американская газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на военного эксперта, полковника Марка Кансиана.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что в настоящее время поставки оружия составляют примерно треть от того объёма, который был в разгар контрнаступления летом 2023 года.

«К концу весны они [поставки вооружений] будут ниже десяти процентов. Они не достигнут нуля, но к концу лета Украине будет трудно восполнить свои потери и сохранить линию фронта», — добавил эксперт.

Из-за нехватки военной помощи со стороны США украинские войска могут столкнуться с проблемами в течение нескольких месяцев. В прошлом году усилия ВСУ не привели к прогрессу, напомнил Кансиан.

По его словам, Украина постоянно нуждается в широком спектре поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, 31 января координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у США нет альтернативы военной помощи Украине без одобрения конгрессменами запроса американского правительства. Текущее ограничение поставок западного оружия уже плохо отразилось на ситуации для ВСУ на поле боя, добавил он.

Агентство Bloomberg 31 января со ссылкой на западных дипломатов написало, что ВСУ уже к концу весны почувствуют на поле боя отсутствие военной поддержки США, даже если помощь предоставит Евросоюз.