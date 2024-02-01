Вашингтон, 1 февраля, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Американское нефтеперерабатывающее предприятие PBF Energy импортировало 10 тысяч баррелей нефти из России с помощью уловки, смешав её с нефтью из других стран в терминалах хранения, расположенных на Багамах. Об этом сообщает Bloomberg.

Walter G. Allgöwer/Global Look Press

В материале говорится, что в конце осени прошлого года в Уилмингтон штата Делавэр отправили сырую нефть, экспортированную из РФ на Багамские острова. Представитель управления энергетической информации (EIA) Морган Баттерфилд отметил, что там нефть перед отправкой в Штаты смешивали с топливом из других государств, поэтому частично она имеет российское происхождение.

В статье отмечается, что это произошло ещё до введения эмбарго на импорт нефти Вашингтоном, поэтому поставка углеводорода не нарушила санкции.

Как передавало ИА Регнум, США спустя полтора года снова начали закупать российскую нефть, при чём дороже «потолка» цен в 60 долларов за баррель, который сами и установили. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на таможню Соединённых Штатов. Данные, свидетельствуют о том, что импорт нефти из России в США начался ещё в октябре 2023 года. Тогда Штаты приобрели около 37 тыс. баррелей нефти по 74 доллара за каждый. Общая сумма оплаты углеводорода из РФ составила 2,7 млн долларов. В следующем месяце США повторно закупили нефть в России. В этот раз оно обошлось 750 тысяч долларов, при стоимости за баррель уже 76 долларов. Объём поставки составил 9,9 тысячи баррелей, говорится в публикации.