Москва, 1 февраля, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры штурма позиций ВСУ в районе населённого пункта Приютное Запорожской области. Соответствующее видео опубликовано 1 февраля в Telegram-канале военного ведомства.

Александр Река/ТАСС

«Кадры из Приютного, где наши бойцы продолжают штурм позиций противника», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделение на БМП, усиленное танковым взводом, на скорости выдвинулось в район атаки под прикрытием беспилотников, после чего начало вести огонь по разведанным огневым точкам опорных пунктов.

После подавления огневых точек военнослужащие штурмового подразделения зашли на позиции ВСУ и заняли их.

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Как передавало ИА Регнум, 31 января Минобороны показало кадры штурма десантниками позиций ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. В ходе воздушной разведки десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты. После работы артиллерии десантники с нескольких направлений под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы провели его полную зачистку.