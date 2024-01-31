Минобороны показало кадры штурма позиций ВСУ в районе Артёмовска
Москва, 31 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры штурма десантниками позиций ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. Соответствующее видео опубликовано 31 января в Telegram-канале военного ведомства.
«Улучшаем положение по переднему краю: ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе воздушной разведки десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты.
В ведомстве добавили, что после работы артиллерии десантники с нескольких направлений под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы провели его полную зачистку.
Как ранее передавало ИА Регнум, российские десантники при поддержке артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Они десантировались с БМД-2 и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами.