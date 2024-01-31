Москва, 31 января, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры штурма десантниками позиций ВСУ в районе города Артёмовска в ДНР. Соответствующее видео опубликовано 31 января в Telegram-канале военного ведомства.

Кадр из видео

«Улучшаем положение по переднему краю: ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе воздушной разведки десантники вскрыли основные огневые точки и укрытия противника со скоплением пехоты.

В ведомстве добавили, что после работы артиллерии десантники с нескольких направлений под прикрытием бронетехники овладели позициями ВСУ. После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы провели его полную зачистку.

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Как ранее передавало ИА Регнум, российские десантники при поддержке артиллерии штурмом овладели опорным пунктом ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Они десантировались с БМД-2 и с нескольких направлений под прикрытием бронетехники стремительно овладели позициями ВСУ, уничтожая противника огнём из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов и ручными осколочными гранатами.