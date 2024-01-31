Москва, 31 января, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Потери ВСУ за сутки на краснолиманском направлении составили до 280 военных. Об этом 31 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Потери противника составили до 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины и семь автомобилей», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районах населённых пунктов Григоровка и Дзержинское в ДНР.

Кроме того, отражены три атаки штурмовых групп 60-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения около Ямполовки в ДНР и Кузьмино в ЛНР.

Как передавало ИА Регнум, 30 января Конашенков сообщил, что российские войска улучшили положение по переднему краю на краснолиманском направлении и отразили за сутки три атаки штурмовых групп ВСУ. Он добавил, что противник на этом направлении потерял за сутки до 290 военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и пять автомобилей.