Брюссель, 1 февраля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Европейский совет будет каждый год обсуждать выделение Украине бюджетных выплат в размере €50 млрд в 2024–2027 годах, как того требовала Венгрия. Об этом сообщает 1 февраля агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Сергей Корсун ИА Регнум

Документ содержит предварительные итоги саммита государств Евросоюза, намеченного на 1 февраля. Основой для обсуждения, как отмечается, послужат отчёты Еврокомиссии.

«Европейский совет будет проводить дебаты каждый год по очередному выделению средств» из фонда помощи Украине суммарным объёмом до €50 млрд. Предполагается, что фонд будет создан для этих нужд, а итогом дебатов станут «рекомендации о подходе ЕС» к ситуации в свете конфликта на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе последнего саммита Евросоюза, который прошёл в Брюсселе 14–15 декабря 2023 года, заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024–2027 годы. Они касались выделения Украине €50 млрд. Орбан предложил выделять Киеву помощь на ежегодной основе и строго контролировать расходование средств.