Флоренция, Италия, 1 февраля, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Неизвестные бросили две бутылки с зажигательной смесью в здание консульства США в итальянской Флоренции. Об этом 1 февраля сообщило агентство ANSA.

Marios Lolos/Global Look Press

Отмечается, что инцидент произошёл ночью и не причинил никакого ущерба. Бутылки не долетели до здания и взорвались на асфальте. О произошедшем охранники дипмиссии сообщили итальянским правоохранителям.

Агентство уточнило, что в нападении могли участвовать несколько человек. Полиция пытается их идентифицировать, изучая записи камер видеонаблюдения.

Как передавало ИА Регнум, 28 января в результате ночной атаки беспилотника на базу США в Иордании погибли трое американских военнослужащих, ещё 20 человек были ранены. По данным официальных лиц, беспилотник запустили поддерживаемые Ираном боевики с территории Сирии.

20 января военную базу Айн-эль-Асад на западе Ирака, которую используют силы международной коалиции, возглавляемой США, атаковали более чем 20 ракетами. Обстрел вели иракские шиитские военные группировки. Ракеты были выпущены со стороны находящегося неподалеку района аль-Багдади в западной части провинции Аль-Анбар.