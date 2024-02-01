Москва, 1 февраля, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 1 подала иск на 12,9 млрд рублей к ООО «Икеа торг», одной из структур шведского мебельного ритейлера IKEA, сообщила 1 февраля пресс-служба Арбитражного суда Московской области.

IMAGO/Photo News/ТАСС

«Сумма исковых требований — 12,9 млрд рублей», — говорится в материалах суда.

Иск поступил 30 января, к рассмотрению он пока не принят. Основания исковых требований в карточке дела не указаны.

Как передавало ИА Регнум, шведский мебельный производитель IKEA покинул Россию, не согласившись с политикой страны в отношении Украины. 10 тыс. сотрудников компании из 12 тыс. работающих в России были уволены. Большая часть — с формулировкой «по соглашению сторон».

В сентябре 2022 года заводы компании возобновили работу, но это происходило в рамках предпродажной подготовки. В феврале 2023 года компания Ingka Group, владеющая сетью IKEA, начала искать покупателей на недвижимость в России.

На данный момент, согласно данным системы СПАРК, российская компания «Икеа торг» принадлежит голландско-шведскому Ingka Holding. При этом торговые площади в России перешли в собственность Газпромбанка в сентябре 2023 года и сейчас переведены под отдельное юридическое лицо.