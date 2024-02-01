Москва, 1 февраля, 2024, 11:30 — ИА Регнум. Автобус и легковушка столкнулись на востоке Москвы, пострадал один человек, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авария произошла в районе дома 69 на Измайловском шоссе, возле остановки «Партизанская». Госпитализация понадобилась водителю автобуса. Причины ДТП и данные о пострадавших уточняются.

24 января автобус врезался в остановку в Василеостровском районе Санкт-Петербурга на перекрёстке улиц Беринга и Наличной. В результате ДТП пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии.

По факту аварии следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Позже выяснилось, что водитель автобуса уснул за рулём.