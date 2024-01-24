Санкт-Петербург, 24 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. В результате ДТП в Санкт-Петербурге, в котором автобус врезался в остановку с людьми, пострадали пять человек, четверо из которых находятся в тяжёлом состоянии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на данные городского комитета по здравоохранению.

Кадр из видео

По информации пресс-службы регионального управления МВД, авария произошла 24 января около 16:00 возле дома 38 на улице Беринга. На место прибыли сотрудники ГИБДД, они выясняют, почему автобус выехал на тротуар.

Как сообщало ИА Регнум, автобус, врезавшись в остановку, перевернулся. Он также сбил людей, стоявших возле дороги. Очевидец снял видео с место происшествия.

В этот же день, 24 января, в Выборгском районе Ленинградской области на трассе перевернулся школьный автобус. В нем ехали восемь детей. В ДТП никто не пострадал.

21 января в Саратовской области в аварию попал микроавтобус, в котором ехали 11 иностранцев. Три человека погибли, семерых госпитализировали.