Москва, 31 января, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Необходима полная демилитаризация оставшейся части Украины, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Так он отреагировал на сообщения о возможной поставке Вашингтоном Киеву боеприпасов GLSDB дальностью около 150 км.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Превращение оставшейся части Украины в самый масштабный натовский полигон выходит на новый уровень. Мы не раз заявляли, что на какое бы расстояние мы ни отодвигали противника от своих границ, он будет пытаться использовать всё более дальнобойное вооружение», — рассказал Пушилин ТАСС.

Ранее западные СМИ сообщали, что США 31 января могут передать Украине высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB, которые способны поражать цели на расстоянии до 150 км. Отмечалось, что они не стоят на вооружении американских ВС, которые располагают лишь аналогичными боеприпасами, запускаемыми при помощи авиации. Официально Пентагон не стал называть сроки поставок GLSDB Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, вместе с США дальнобойные ракеты Украине обещала и Великобритания. Премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что они войдут в самый большой пакет оборонной помощи Киеву стоимостью 2,5 млрд. фунтов стерлингов вместе со средствами ПВО, противотанковым оружием и артиллерийскими снарядами.