Лондон, 12 января, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января пообещал предоставить Украине в рамках нового пакета военной помощи дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Великобритания объявляет о своём самом большом пакете оборонной помощи Украине стоимостью £2,5 млрд. Он будет включать в себя больше противовоздушной техники, больше противотанкового оружия, больше ракет более дальнего радиуса действия, тысячи артиллерийских снарядов», — заявил он на пресс-конференции с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Наряду с этим Сунак также пообещал продолжить подготовку украинских военнослужащих.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября глава британского МИД Дэвид Кэмерон призвал повысить производство для снабжения Украины вооружением в течение двух лет. Он призвал повысить экономические мощности для обеспечения производства, чтобы Киев мог «продержаться как можно дольше».

Позднее издание The Times заявило, что Британия рассматривает возможность продлить конфликт на Украине как минимум до 2025 года, чтобы перезапустить свою оборонную промышленность. В материале отмечается, что за это время европейские страны намерены увеличить свои производственные мощности в оборонной сфере, чтобы судьба конфликта на Украине не зависела от итогов президентских выборов в США.

Бывший глава генштаба ВВС Франции генерал Жан-Поль Паломеро заявил, что армия России существенно укрепилась, в то время как ВСУ стали значительно слабее, что даёт основания утверждать, что в этом году РФ может одержать победу в конфликте с Украиной. По его словам, Россия в настоящее время находится на подъёме, президент страны Владимир Путин смог увеличить военный бюджет «до чрезвычайно высоких значений».

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин 9 января отметил, что не следует питать иллюзии о том, что Запад откажется помогать Украине. По его оценке, Запад будет стараться как можно дольше затягивать конфликт, «дожимать» ситуацию до конца. При этом западным политикам глубоко безразлична судьба жителей Украины.