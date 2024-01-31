Москва, 31 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Власти Китайской Народной Республики не откажутся от поддержки России по украинскому вопросу, несмотря на давление Соединённых Штатов Америки и поставленное под угрозу сотрудничество Пекина с Евросоюзом в области обороны. Об этом заявил министр обороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Оказали вам поддержку насчет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом оказалось под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики. И они не должны и не смогут помешать нормальному российско-китайскому сотрудничеству», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, сегодня министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия и Китай развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям. Он сообщил об этом во время переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем. Шойгу добавил, что Москва и Пекин, в отличие от государств Запада, не создают военные блоки и не направляют свои действия против третьих стран.

Ранее глава Минобороны России назвал отношения между РФ и КНР образцом стратегического взаимодействия.