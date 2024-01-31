Москва, 31 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Россия и Китай развивают сотрудничество в военной сфере по всем направлениям. Об этом 31 января заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе переговоров с министром обороны КНР Дун Цзюнем в режиме видео-конференц-связи.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Российско-китайские отношения в военной области неуклонно развиваются по всем направлениям. Регулярно проводим совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки на суше, море и в воздухе, успешно отрабатываем учебно-боевые задачи различной сложности», — сказал Шойгу.

Он добавил, что Москва и Пекин, в отличие от государств Запада, не создают военные блоки и не направляют свои действия против третьих стран.

Министр отметил, что рассчитывает на тесное и плодотворное сотрудничество, и выразил уверенность в том, что переговоры послужат дальнейшему укреплению стратегического партнёрства двух стран в оборонной сфере.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября 2023 года Шойгу на встрече с заместителем председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся назвал отношения между РФ и КНР образцом стратегического взаимодействия. Также Шойгу предложил обсудить дальнейшие шаги по наращиванию двустороннего сотрудничества в оборонной сфере, обменяться мнениями по вопросам международной повестки.