Вашингтон, 31 января, 2024, 01:36 — ИА Регнум. Медиакомпания BMG планирует прекратить сотрудничество с британским исполнителем, бывшим лидером рок-группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. К такому решению подтолкнули высказывания музыканта об Израиле, Украине и США. Об этом говорится 30 января в статье американского еженедельника Variety.

(сс) Brennan Schnell Роджер Уотерс

«Компания BMG намерена расстаться с Роджером Уотерсом, сооснователем Pink Floyd, чьи подстрекательские высказывания в адрес Израиля, Украины и США вызвали немало споров», — написали авторы публикации.

Компания и Уотерс заключили договор в 2016 году. BMG намеревалась выпустить перезаписанную версию альбома Pink Floyd Dark Side of Moon в 2023 году, но после вступления в должность новый генеральный директор Томас Кесфельд сделку отменил. Компания решила полностью прекратить сотрудничество с британским исполнителем.

Как сообщало ИА Регнум, в начале 2023 года выступление Роджера Уотерса на заседании в Совете Безопасности ООН поддержали читатели британской газеты Daily Mail. Речь идёт о словах музыканта о том, что Россия решила начать специальную военною операцию на Украине из-за действий западных стран. Один из читателей согласился с Уотерсом в том, что Запад зациклен на РФ и сам спровоцировал Москву.

Уотерс в февральском интервью 2023 года газете Telegraph заявил, что стал ещё более уважительно воспринимать президента России Владимира Путина. Музыкант отметил, что российский лидер действует во благо всего народа РФ. Также он призвал Россию, Украину и США договориться о прекращении военных действий.

В августе 2022 года Роджер Уотерс в интервью CNN назвал военным преступником президента США Джо Байдена, поскольку он продолжает подливать масло в конфликт на Украине.