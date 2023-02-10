Лондон, 10 февраля, 2023, 03:52 — ИА Регнум. Выступление одного из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджера Уотерса на заседании в Совете Безопасности ООН вызвало поддержку со стороны читателей британской газеты Daily Mail.

Andrés Ibarra Роджер Уотерс

Речь идет о словах музыканта о том, что Россия решила начать специальную военною операцию на Украине из-за действий западных стран. Один из читателей выразил согласие с Уотерсом в том, что Запад зациклен на РФ и сам спровоцировал Москву.

По мнению пользователя, завершение холодной войны стало разочарованием для военных кругов НАТО. Он также отметил, что не стоит считать Украину оплотом демократии, поскольку в стране нет оппозиции и свободы прессы, а во главе государства стоят бандиты.

Другой читатель газеты указал на то, что Россия не раз призывала предоставить гарантии, что Украины не будет в составе НАТО, и США теперь расплачиваются за свой отказ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роджер Уотерс заявил в интервью газете Telegraph, что стал еще более уважительно воспринимать президента России Владимира Путина. Музыкант отметил, что российский лидер действует во благо всего народа РФ.