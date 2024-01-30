Москва, 31 января, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за задержанную зарплату. Поправки вносятся в часть 1 статьи 236 Трудового кодекса. Соответствующий документ опубликован 30 января на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА Регнум Деньги

Согласно закону, работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, когда причитающиеся ему выплаты не были вовремя начислены, а судом признано право на их получение.

Размер компенсации рассчитывается из фактически не выплаченных денег с того дня, когда эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде заявил, что рост уровня реальной зарплаты россиян в 2023 году опережал инфляцию.

С 1 января 2024 года в России произошла индексация зарплат и социальных выплат. МРОТ увеличился на 18,5%, пенсии для неработающих пенсионеров — на 7,5%, а зарплаты бюджетников (кроме госслужащих, судей, а также членов Федерального собрания) — на 4,5–9,8%.

По данным исследования сервиса «Работа. ру», участие в котором в декабре 2023 года приняли более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов РФ, россияне в 2024 году хотели бы получать зарплату не ниже 120 тысяч рублей в месяц. Мужчины при этом претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 тысячи и 154,7 тысячи рублей соответственно.