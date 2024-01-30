Путин подписал закон о компенсациях за невыплату зарплаты
Москва, 31 января, 2024, 00:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении прав сотрудника в отношении компенсации за задержанную зарплату. Поправки вносятся в часть 1 статьи 236 Трудового кодекса. Соответствующий документ опубликован 30 января на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, работодатель должен выплатить денежную компенсацию работнику, когда причитающиеся ему выплаты не были вовремя начислены, а судом признано право на их получение.
Размер компенсации рассчитывается из фактически не выплаченных денег с того дня, когда эти суммы должны были быть выплачены при своевременном их начислении.
Как сообщало ИА Регнум, 25 января президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде заявил, что рост уровня реальной зарплаты россиян в 2023 году опережал инфляцию.
С 1 января 2024 года в России произошла индексация зарплат и социальных выплат. МРОТ увеличился на 18,5%, пенсии для неработающих пенсионеров — на 7,5%, а зарплаты бюджетников (кроме госслужащих, судей, а также членов Федерального собрания) — на 4,5–9,8%.
По данным исследования сервиса «Работа. ру», участие в котором в декабре 2023 года приняли более 3,5 тысячи респондентов из всех регионов РФ, россияне в 2024 году хотели бы получать зарплату не ниже 120 тысяч рублей в месяц. Мужчины при этом претендуют на более высокие оклады, чем женщины: 183 тысячи и 154,7 тысячи рублей соответственно.