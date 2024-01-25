Москва, 25 января, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Реальные доходы россиян в прошлом году росли быстрее инфляции, заявил 25 января президент России Владимир Путин на встрече со студентами в Калининграде.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Уровень реальной заработной платы у нас в прошлом году вырос все-таки больше, чем инфляция», — заявил российский лидер.

Глава государства также отметил рост уровня реальных располагаемых доходов населения.

Согласно данным Росстата, доля россиян с ежемесячными доходами выше 100 тысяч рублей выросла по итогам 2022 года до 7,4% и достигла максимального значения за всё время ведения статистики. В 2022 году показатель доходов вырос на 1,7%. При этом число людей с невысоким уровнем дохода продолжило снижаться.

Путин на встрече с модераторами ключевых сессий Восточного экономического форума в сентябре 2023 года заявил, что доходы россиян, в том числе реальные заработные платы, постепенно увеличиваются, но всё ещё остаются достаточно скромными.

На форуме ВТБ «Россия зовет!» 7 декабря российский лидер заявил, что рост реальных зарплат в России составил 7%, а реальных доходов населения — 4,4%.