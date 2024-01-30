Тбилиси, 30 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Грузию в 2023 году посетили 1,2 млн россиян, что на 31,1% больше показателя 2022 года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные национальной службой статистики Грузии.

Артем Геодакян/ТАСС

«В 2023 году больше всего визитёров — 1,2 млн — было зафиксировано из Российской Федерации, что составляет 23,2% суммарного числа визитёров», — говорится в сообщении.

Под визитёром в национальной службе статистики Грузии подразумевают путешественника — не резидента страны, не моложе 15 лет, который совершил визит в Грузию на срок менее одного года. В этой категории не учитываются граждане, приехавшие с целью трудоустройства, аккредитованные в Грузии дипломаты, военные, а также лица, которые часто пересекают границу ввиду своего рода деятельности или других обстоятельств.

По данным статистики, всего Грузию в прошлом году посетили 5,1 млн визитёров, что на 30,9% больше показателя 2022 года. На долю туристических поездок пришлось около 4,7 млн (рост на 27,8%). На втором месте после россиян — граждане Турции. Число гостей из этой страны составило 21,4% от общего количества. На третьем — граждане Армении (13,5%).

Как сообщало ИА Регнум, туристический поток из России в Узбекистан вырос на 25,8% в 2023 году и составил 714,2 тысячи человек. Об этом сообщило агентство статистики при президенте Республики Узбекистан. По его данным, к туристическим целям относятся: отдых, учёба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.

Россия заняла первое место по числу туристов на Мальдивах в январе 2024 года. По данным статистики островного государства, там зарегистрировали 18 561 прибытие гостей из РФ.