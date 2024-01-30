Мале, 30 января, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Российская Федерация поднялась на первую строчку по числу туристов, прибывших для отдыха в январе в Мальдивскую Республику, следует из данных статистики туриндустрии островного государства.

Валерий Шарифулин/ТАСС

«В этом месяце на Мальдивах было зарегистрировано 18 561 прибытие гостей из России, которая в 2023 году по этому показателю заняла второе место после Индии. На втором месте Италия (18 111 прибытий), на третьем — Китай (16 529 прибытий)», — цитирует данные статистики The Economic Times.

Заметное снижение числа туристов из Индии издание объясняет напряженностью в отношениях Нью-Дели и Мале, которая появилась после уничижительных комментариев ряда чиновников правительства Мальдивской Республики в адрес премьер-министра Индии Нарендры Моди. Он во время своего путешествия на Лакшадвипский архипелаг 4 января сообщил о «потрясающей красоте его островов» и призвал соотечественников посещать этот архипелаг. На Мальдивах расценили такое обращение, как намерение Моди переманить туристов с островного государства, говорится в материале.

В ответ на резкое высказывание представителей Мальдив, индийские кинозвёзды, спортсмены и ряд политиков призвали сограждан воздержаться от туристических поездок на Мальдивские острова в знак поддержки Моди, говорится в материале.

Как сообщало ИА Регнум, россияне стали чаще бронировать туры на Шри-Ланку. Повышение спроса на отдых в этом островном государстве связано с тем, что оно ввело бесплатные визы для граждан России. Интерес к турпоездкам в Шри-Ланку вырос сразу в два раза, сообщили туроператоры.