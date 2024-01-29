Москва, 29 января, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Число российских туристов в Узбекистане выросло на 25,8% в 2023 году и составило 714,2 тысячи человек. Об этом сообщило агентство статистики при президенте Республики Узбекистан.

Егор Алеев/ТАСС

«В 2023 году из Российской Федерации в Узбекистан с туристическими целями прибыли 714 282 человека, в то время как в 2022 году этот показатель составил 567 725 человек», — сообщил представитель агентства «РИА Новости».

Для формирования статистики агентство руководствовалось рекомендациями Всемирной туристической организации. По её данным, к туристическим целям относятся: отдых, учёба, служебная командировка, посещение родственников, лечение и коммерческие цели.

Как сообщало ИА Регнум, в России зафиксирован значительный рост спроса на внутренний туризм в 2023 году. По итогам 11 месяцев он вырос на 20%. Такая цифра прозвучала в рамках обсуждения вопроса на пленарном заседании «Спорт и туризм. Синергия развития». Его организовали ко Дню спорта и туризма на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Участники мероприятия отметили — государство предпринимает меры, направленные на то, чтобы предложений на рынке было достаточно. Сейчас в стране реализуется программа льготного кредитования крупных инвестиционных проектов, а до 20 февраля идёт отбор новых проектов. Кроме того, с 2024 года механизм стал распространяться и на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры для горнолыжных курортов.