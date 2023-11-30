Москва, 30 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Размер пенсии для поддержания качественного уровня жизни в России вырос на 10 тыс. и составил 59,2 тыс. рублей. В ходе проведённого «СберНПФ» опроса россияне ответили, какой уровень дохода в расчёте на одного члена семьи позволил бы им поддерживать достойную жизнь при выходе на пенсию.

РИА Новости/Алексей Мальгавко

Наибольшие запросы по стране имеют жители Москвы и Санкт-Петербурга. Они назвали размер желаемой пенсии: в 2023 году он равен 104 тыс. и 83 тыс. рублей ежемесячно (против 65 тыс. и 54,5 тыс. рублей в 2020 году). В 2020 году в среднем по стране респонденты называли сумму в 49,6 тыс. рублей.

В городах с населением более полумиллиона человек в 2023 году выразили следующие пожелания к достойному уровню пенсии: Казань — 72,2 тыс., Воронеж — 68,8 тыс., Самара — 66,7 тыс., Волгоград — 66 тыс., Краснодар — 65,3 тыс., Ростов-на-Дону — 63,9 тыс., Нижний Новгород — 63,3 тыс., Екатеринбург — 62,6 тыс., Новосибирск — 61,9 тыс. и Омск — 46,1 тыс. рублей.

Как сообщило РБК, в опросе приняли участие свыше 15 тыс. совершеннолетних россиян из городов, население которых превышает 500 тыс. человек.

Как сообщало 30 ноября ИА Регнум, более 59% россиян с уверенностью смотрят в завтрашний день, им противопоставляются 39% граждан. Социологи отметили, что ответы респондентов серьёзно изменяются в зависимости от их материального достатка. Так, граждане с высоким достатком в 3,5 раза чаще заявляли об уверенности в завтрашнем дне в сравнении с малообеспеченными — 76% и 20% соответственно. В проведённом ВЦИОМ опросе участвовали 1600 совершеннолетних россиян.