Пересвет, Московская область, 30 января, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Инженеры не зафиксировали угрозы обрушения треснувшего в подмосковном Пересвете дома. Об этом сообщил глава Сергиев-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в Telegram-канале.

Глава Сергиев-Посадского городского округа Дмитрий Акулов

«Сейчас инженеры изучают техпаспорт дома, опрашивают представителей УК ЖКЦ. Для обоснованных выводов специалистам нужно время, сейчас идут замеры прочности конструкций. По предварительной информации, угрозы обрушения нет. Пока фиксируются проблемы только с кирпичной кладкой, но более точный ответ даст анализ данных фиксирующего оборудования», — сказал Акулов.

По его словам, на данный момент жильцов дома в сопровождении сотрудников МЧС пускают в квартиры, чтобы забрать свои вещи.

Как передавало ИА Регнум, поздним вечером 29 января в одном из жилых зданий в городе Пересвете пошла трещина по фасаду. 120 жителей были эвакуированы.

Трещина пошла по пятиэтажному дому по улице Октябрьская, 7. До недавнего времени это было общежитие, на данный момент часть квартир приватизированы, часть в соцнайме.

По словам специалистов, многие собственники самовольно сделали перепланировку, установили душевые кабины, переделали систему канализации. Из-за этого стены дома постоянно мокли, сейчас возникла угроза обрушения.